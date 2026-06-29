Хинштейн сравнил выжегшего букву "Z" на руке курянина солдата ВСУ со зверьем Хинштейн назвал зверьем солдата ВСУ, выжегшего букву "Z" на руке курянина

Москва29 июн Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн осудил действия украинского военного, который, по свидетельству одного из бывших пленных, выжег ему на руке букву "Z", сообщает ТАСС.

Инцидент стал известен после возвращения группы российских граждан из украинского плена.

Один из освобожденных, уроженец Курской области, рассказал о своем пребывании в полевом госпитале, расположенном на территории Сумской области.

По его словам, украинские военные нанесли ему клеймо в виде выжженной буквы "Z" в области локтя на правой руке.

Хинштейн, комментируя происшествие, охарактеризовал действия украинских военных как крайнее проявление зверства.

Зверье какое-то выразился глава региона

Ранее Хинштейн сообщил, что мирных жителей Курской области пытали в плену у ВСУ. Губернатор отметил, что от рассказов вернувшихся курян леденеет кровь.