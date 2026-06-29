Освобожденный из плена ВСУ курянин: боевики выжгли на лбу у пленного трезубец

Освобожденный из плена ВСУ рассказал о выжженном трезубце на лбу у пленного Освобожденный из плена ВСУ курянин: боевики выжгли на лбу у пленного трезубец

Москва29 июн Вести.Житель Курской области Роман, освобожденный из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил о жестоком обращении с российскими военнопленными. Его слова передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, один из пленных подвергся жесткому насилию - украинские боевики выжгли ему на лбу символ трезубца.

Роман рассказал, что к российским военнослужащим в плену относились крайне плохо.

Им и пальцы наживую резали добавил мужчина

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что вместе с жителями Курской области в Россию вернулись еще двое граждан из других регионов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн ужаснулся условиям, в которых ВСУ держали гражданских пленных.