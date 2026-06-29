Москва29 июнВести.Житель Курской области Роман, освобожденный из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил о жестоком обращении с российскими военнопленными. Его слова передает ТАСС.
По словам собеседника агентства, один из пленных подвергся жесткому насилию - украинские боевики выжгли ему на лбу символ трезубца.
Роман рассказал, что к российским военнослужащим в плену относились крайне плохо.
Им и пальцы наживую резалидобавил мужчина
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что вместе с жителями Курской области в Россию вернулись еще двое граждан из других регионов.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн ужаснулся условиям, в которых ВСУ держали гражданских пленных.