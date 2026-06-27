Москва27 июнВести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что вместе с жителями Курской области в Россию вернулись еще двое граждан из других регионов. Об этом она написала в своем канале в MAX.
По словам Лантратовой, россиян удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной. Она отметила, что каждое такое возвращение становится огромным счастьем для родных, которые долго жили в тревоге и неизвестности. Уполномоченный по правам человека в РФ подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан домой будет продолжена.
Вместе с курянами на родину вернулись еще двое жителей из других регионовнаписала она
Лантратова поблагодарила Минобороны России, профильные службы, представителей Белоруссии, а также белорусского парламентария Ирину Костевич за помощь в организации обмена. Отдельно она отметила вклад украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в переговоры и сотрудничество.
26 июня Лантратова заявляла, что рассчитывает на скорое возвращение в Россию жителей Курской области, которые остаются на Украине.