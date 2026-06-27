Лантратова: вместе с курянами в РФ вернулись еще двое жителей других регионов

Лантратова: вместе с курянами в Россию вернулись жители еще двух регионов Лантратова: вместе с курянами в РФ вернулись еще двое жителей других регионов

Москва27 июн Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что вместе с жителями Курской области в Россию вернулись еще двое граждан из других регионов. Об этом она написала в своем канале в MAX.

По словам Лантратовой, россиян удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной. Она отметила, что каждое такое возвращение становится огромным счастьем для родных, которые долго жили в тревоге и неизвестности. Уполномоченный по правам человека в РФ подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан домой будет продолжена.

Вместе с курянами на родину вернулись еще двое жителей из других регионов написала она

Лантратова поблагодарила Минобороны России, профильные службы, представителей Белоруссии, а также белорусского парламентария Ирину Костевич за помощь в организации обмена. Отдельно она отметила вклад украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в переговоры и сотрудничество.

26 июня Лантратова заявляла, что рассчитывает на скорое возвращение в Россию жителей Курской области, которые остаются на Украине.