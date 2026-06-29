Лантратова: удалось договориться с Киевом и вернуть всех жителей Курской области

Путину доложили о возвращении всех похищенных Украиной курян Лантратова: удалось договориться с Киевом и вернуть всех жителей Курской области

Москва29 июн Вести.В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что ей удалось договориться с Киевом и вернуть всех удерживаемых на Украине жителей Курской области.

Удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома сказала Лантратова

Ранее житель Курской области Роман, вернувшийся из плена ВСУ, рассказал, как его содержали в одной из тюрем Винницы, где конвоиры били пленных по два-три раза в день.