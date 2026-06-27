Лантратова заявила, что вопрос по возвращению курян с Украины закрыт Лантратова: вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт

Москва27 июн Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт.

Сегодня я благодарна украинской стороне и моему коллеге за то, что мы закрыли вопрос по Курской области сказала Лантратова

Как заметила омбудсмен, губернатор Курской области Александр Хинштейн был с ней на постоянной связи.

27 июня Лантратова сообщила о возвращении домой жителей Курской области, которые были захвачены в плен ВСУ. Вместе с ними, по словам уполномоченного по правам человека в РФ, из плена вернулись еще два жителя других регионов. Вернуть россиян удалось в рамках гуманитарной работы с украинской стороной.