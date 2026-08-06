Москва6 авг Вести.170 жителей Курской области из числа тех, кого насильно удерживали на территории Украины, удалось вернуть домой с 2024 года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. С первых дней этого вторжения одной из самых тяжелых гуманитарных проблем стала судьба мирных жителей, с которыми была потеряна связь, подчеркнула Лантратова.

Для института уполномоченного по правам человека одним из главных направлений работы стало возвращение наших граждан, которых насильно и незаконно удерживали на территории Украины. Вместе с Министерством обороны, профильными спецслужбами, другими федеральными органами власти, всеми, кто участвовал в этой непростой работе, нам удалось вернуть домой 170 жителей Курской области сообщила омбудсмен

В 2024 году домой вернулись 46 человек, в 2025-м – 107 человек, в 2026-м – 17 человек. Лантратова напомнила, что совсем недавно в результате тяжелых переговоров с украинской стороной удалось вернуть домой семь мирных жителей.