Москва7 июн Вести.Список из шести жителей Курской области, которые до сих пор находятся на территории Украины, сейчас в проработке аппарата уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом омбудсмен Яна Лантратова сообщила в интервью для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Возвращение россиян Лантратова обсуждала на встрече с украинским коллегой Дмитрией Лубинцом, которая прошла 5 июня.

Мы, конечно, поговорили о приоритетных группах, на которые важно сейчас обратить внимание. Например, мы знаем, что несколько курских жителей до сих пор находятся на территории Украины. Уже на сегодняшний момент удалось вернуть 165 курян, и сейчас еще список из шести человек, он находится на проработке. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вернуть их заявила Лантратова

Ранее она сообщала, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины станут каналом передачи справок и других необходимых документов для граждан в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами.