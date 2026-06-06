РФ и Украина договорились об обмене справками для назначения выплат гражданам Омбудсмены РФ и Украины договорились о передаче справок граждан для выплат

Москва6 июн Вести.Омбудсмены РФ и Украины станут каналом передачи справок и других необходимых документов для граждан в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в интервью ИС "Вести".

Об этом Лантратова договорилась на первой встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, которая прошла накануне.

Вот смотрите, что на Украине, что в России из-за того, что у нас отсутствуют дипломатические отношения между странами, если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок. А справки невозможно получить из-за отсутствия отношений. И мы договорились о том, что мы будем тем каналом взаимодействия, передачи этих справок. Дмитрий Валерьевич сказал, что он в этом будет помогать, и я со своей стороны тоже заявила Лантратова

Ранее она сообщала, что во время встречи омбудсмены также договорились, что будут выстраивать взаимодействие с "чистого листа". В частности, стороны обсудили возвращение жителей Курской области, которые находятся на Украине.