Лантратова рассказала о контактах с Лубинцом по справкам для выплат пособий

Лантратова каждую встречу обменивается с Лубинцом справками для выплат пособий Лантратова рассказала о контактах с Лубинцом по справкам для выплат пособий

Москва15 июл Вести.Каждую встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом происходит обмен необходимой информацией для выплаты пособий гражданам. Об этом ИС "Вести" рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

Она добавила, что такие контакты являются частью гуманитарной миссии для помощи семьям.

Мы обмениваемся [с Дмитрием Лубинцом] каждую встречу стопками писем, которые к нам приходят, а потом оперативно отвечаем друг другу и передаем результаты, справки, и люди и с той, и с другой стороны могут получить выплаты, пособия. То есть это гуманитарная миссия. Мы помогаем семьям рассказала Лантратова

Ранее Лантратова рассказала, как начала заниматься правозащитной деятельность. По словам омбудсмена, это стало частью ее жизни еще в школьные годы.