Москва15 июлВести.Сын уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой помогает ей в работе. Об этом омбудсмен рассказала в интервью ИС "Вести".
Она добавила, что ее ребенок принимает участие во многих правозащитных проектах.
Конечно, он меня поддерживает и сам принимает участие во многих моих правозащитных проектахрассказала Лантратова
Ранее Лантратова рассказала, что находится в контакте с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Они обмениваются информацией, необходимой для выплат гражданам и помощи семьям.