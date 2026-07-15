Лантратова рассказала, как ее сын помогает ей в правозащитной деятельности

Лантратова рассказала, что ее сын помогает ей в работе Лантратова рассказала, как ее сын помогает ей в правозащитной деятельности

Москва15 июл Вести.Сын уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой помогает ей в работе. Об этом омбудсмен рассказала в интервью ИС "Вести".

Она добавила, что ее ребенок принимает участие во многих правозащитных проектах.

Конечно, он меня поддерживает и сам принимает участие во многих моих правозащитных проектах рассказала Лантратова

Ранее Лантратова рассказала, что находится в контакте с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Они обмениваются информацией, необходимой для выплат гражданам и помощи семьям.