Лантратова: обмен информацией по теме военнопленных происходит каждый день

Лантратова рассказала, как проходит коммуникация по теме обмена военнопленными Лантратова: обмен информацией по теме военнопленных происходит каждый день

Москва15 июл Вести.Процесс обмена информацией с украинской стороной относительно попавших в списки военнопленных происходит ежедневно. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

По ее словам, вначале передаются списки без вести пропавших, которые потом сверяются со списками военнопленных.

Вы знаете, это очень быстро происходит. Мы буквально каждый день на связи, мы созваниваемся, обмениваемся через социальные сети или через мессенджеры этими сообщениями. Оперативно приходит "да", подтверждено, находится в плену или в плену такого-то человека нет сказала Лантратова

Она отметила, что в рамках обмена украинским военнопленным всегда предоставляется возможность сначала позвонить домой и связаться с близкими.

Ранее украинский военнопленный Геннадий Шабанов заявил о готовности ликвидировать командование вооруженных сил Украины (ВСУ) и взрывать машины ТЦК в случае обмена.