Украинский пленный готов ликвидировать командование ВСУ в случае обмена Украинский пленный пообещал ликвидировать командование ВСУ в случае обмена

Москва15 июл Вести.Украинский военнопленный Геннадий Шабанов заявил о готовности ликвидировать командование Вооруженных сил Украины и взрывать машины ТЦК в случае обмена. Об этом он заявил на видеозаписи, которая есть в распоряжении ТАСС.

Он попросил внести его в списки на обмен пленными.

В ходе допроса я все координаты обозначил, где служил. Я готов ликвидировать командование ВСУ. Готов закладывать закладки под машины ТЦК для их ликвидации сказал Шабанов

Источник агентства в российских силовых структурах рассказал, что Шабанов сдался в плен Вооруженным силам России сразу после переброски на передовую.

Ранее украинский пленный Илья Лурин заявил, что текущая политика киевского режима ведет к накоплению долгов и бессмысленным человеческим потерям, поскольку не имеет четкой конечной цели.