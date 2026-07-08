Пленный ВСУ высказался о бессмысленных человеческих жертвах и долгах на Украине

Пленный ВСУ указал на бессмысленность действий Украины из-за потерь и долгов Пленный ВСУ высказался о бессмысленных человеческих жертвах и долгах на Украине

Москва8 июл Вести.Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Лурин в беседе с РИА Новости выразил мнение, что текущая политика Киева ведет к накоплению долгов и бессмысленным человеческим потерям, поскольку не имеет четкой конечной цели и не приносит Украине членства ни в Европе, ни в НАТО.

Военнопленный отметил, что Украина продолжает брать кредиты отовсюду и одновременно жертвует значительное число людей, отправляя их на смерть, исключительно ради того, чтобы "потянуть время".

Конечной цели этого ... нет заявил Лурин

При этом страна не стала частью ни европейских структур, ни Североатлантического альянса, отметил собеседник агентства.

Пленный также выразил убеждение, что если бы Украина не дистанцировалась от России, ситуация в стране развивалась бы гораздо благоприятнее.

Он полагает, что в таком случае удалось бы избежать войны и значительных финансовых задолженностей, а общих проблем было бы существенно меньше.

Ранее попавший в плен военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Вадим Кимаковский заявил, что командование украинской армии не до конца представляло обстановку в Константиновке и не знало, что многие объекты уже находятся под контролем ВС РФ.