В Госдуме рассказали о наплевательском отношении Киева к пленным солдатам ВСУ Депутат Толмачев: Киев не интересует возвращение пленных солдат ВСУ домой

Москва25 апр Вести.Украина не заинтересована в возвращении своих пленных солдат. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что Киев намеренно забывает о собственных пленных, чтобы не нести лишние расходы по осуществлению обязательных выплат.

Украинская сторона не заинтересована в возвращении солдат и многих офицеров – для Киева это уже не люди, у которых есть имена и семьи, а обуза сказал депутат

Кроме того, для Киева невыгодно, чтобы вернувшиеся из плена боевики ВСУ рассказывали утаенную от населения Украины правду о России, добавил Толмачев.

Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "193 на 193".