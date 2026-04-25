Москва25 апрВести.Украина не заинтересована в возвращении своих пленных солдат. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что Киев намеренно забывает о собственных пленных, чтобы не нести лишние расходы по осуществлению обязательных выплат.
Украинская сторона не заинтересована в возвращении солдат и многих офицеров – для Киева это уже не люди, у которых есть имена и семьи, а обузасказал депутат
Кроме того, для Киева невыгодно, чтобы вернувшиеся из плена боевики ВСУ рассказывали утаенную от населения Украины правду о России, добавил Толмачев.
Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "193 на 193".