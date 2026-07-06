В Госдуме назвали позорным отказ Киева забрать тела солдат ВСУ из Константиновки Шеремет: отказ Киева забирать тела погибших в Константиновке — это позор

Москва6 июл Вести.Отказ киевских властей забрать тела своих солдат в освобожденной российскими войсками Константиновке — это позор. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Аморальный отказ киевской клики принимать тела погибших в Константиновке солдат говорит об их позорной сущности. Для Зеленского же очередная веха в бесчисленной череде предательств как живых, так и мертвых граждан Украины отметил Шеремет

3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР, а 5 июля в Минобороны РФ сообщили, что Украина отказалась от предложения России по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в Константиновке.