Депутат Шеремет назвал Зеленского лживым и наглым проходимцем Шеремет: реакция Зеленского на освобождение Константиновки продиктована страхом

Москва4 июл Вести.Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского признать освобождение российскими войсками Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) продиктован стремлением не прослыть перед западными спонсорами пустословом, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.

Зеленский отказывается признать освобождение Константиновки российской армией, так как это не вяжется с его "бонапартскими планами", отметил Шеремет.

Его заявление продиктовано страхом прослыть в глазах западных спонсоров балаболом, которому перестанут давать деньги. Это трусливый, наглый и лживый проходимец, который не имеет никакого отношение к законной власти на Украине приводит РИА Новости слова Шеремета

По мнению депутата, Зеленский следует западному сценарию, жертвуя интересами собственного народа ради чужих геополитических целей и собственной выгоды.

Он продолжает врать, выдумывать несусветные сценарии, чтобы дальше распиливать западные средства подчеркну Шеремет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью освободили Константиновку.

Президент Владимир Путин посетил 3 июля одни из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова.