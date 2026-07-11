Москва11 июл Вести.Военный обозреватель, автор Telegram-канала "Конкретно" Денис Селезнев заявил ИС "Вести", что киевский режим будет постоянно отрицать потерю Константиновки из-за размытых границ с соседним Славянском. Так он поступает еще с 2014 года, подчеркнул эксперт.

То есть почему-то они выбрали такую стратегию и, в общем-то, раз за разом ее придерживаются. То же самое с Константиновкой, тем более, когда это большая агломерация, которая тянется от Константиновки до Славянска. Там, я думаю, приступы непризнания будут постоянны из-за того, что в действительности границы между городами в этой части очень размыты. Это, в общем-то, огромная непрерывная застройка, пригороды, которые переходят один в другой. Пользуясь этим, можно просто передвинуть административную границу сказал Селезнев

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что киевские власти традиционно откажутся признавать потерю контроля в Константиновке. Он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский практически никогда не соглашался с тем, что российские войска освободили донецкие города.