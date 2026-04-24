Москва24 апрВести.Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "193 на 193". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
24 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУговорится в сообщении МО РФ
В настоящее время освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Российское оборонное ведомство также отметило посреднические усилия Объединенных Арабских Эмиратов и США.
Последний обмен пленными РФ и Украина провели 11 апреля в формате "175 на 175". Кроме того, тогда в Россию вернулись последние жители Курской области, удерживаемые на украинской территории.