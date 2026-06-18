Москва18 июнВести.Новый обмен телами погибших военнослужащих между Украиной и РФ состоялся в четверг, 18 июня. Украине передали 522 тела, Россия получила тела 33 военнослужащих, сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.
Состоялся новый обмен телами погибших. Украине было передано 522 тела, Россия вернула домой тела 33 военнослужащихнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
В прошлый раз обмен телами между российской и украинской сторонами прошел в середине мая. Тогда Украине было передано 528 тел, а России – 41.