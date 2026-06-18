Поддубный: РФ и Украина обменялись телами погибших военных по схеме 522 на 33

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных по схеме 522 на 33 Поддубный: РФ и Украина обменялись телами погибших военных по схеме 522 на 33

Москва18 июн Вести.Новый обмен телами погибших военнослужащих между Украиной и РФ состоялся в четверг, 18 июня. Украине передали 522 тела, Россия получила тела 33 военнослужащих, сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Состоялся новый обмен телами погибших. Украине было передано 522 тела, Россия вернула домой тела 33 военнослужащих написал он в своем канале в мессенджере MAX

В прошлый раз обмен телами между российской и украинской сторонами прошел в середине мая. Тогда Украине было передано 528 тел, а России – 41.