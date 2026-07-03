Москва3 июл Вести.Масштаб потерь ВСУ Россия подтверждает количеством тел боевиков, передаваемых Украине. Об этом в беседе с KP.RU заявил посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Как ранее рассказал дипломат, российская сторона за последний год передала Украине в рамках обменов 20 354 тела боевиков ВСУ. При этом с украинской стороны было возвращено 627 останков российских бойцов.

Мы это [потери ВСУ] подтверждаем цифрами тел, которые мы передаем той стороне. Если у Киева нет этих оснований - значит, им лучше молчать, чем выдвигать какие-то фантастические теории о каком-то количестве российских потерь. Они засыпают своими "данными" как из рога изобилия, но это не базируется ни на чем сказал Мирошник

Новый обмен телами погибших военных между Россией и Украиной состоялся 18 июня. Украинской стороне передали 522 тела, РФ получила тела 33 военнослужащих.