Москва17 июлВести.Статистика обменов телами погибших солдат каждый раз шокирует украинских граждан. Об этом сообщили в силовых структурах РФ РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал, что очередной обмен телами погибших военнослужащих вызвал резонанс в стране.
Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди украинских жителей, которые сразу же вспоминают о реальных потерях ВСУ в конфликте. Из российских моргов вернули 501 труп, на Родину вернулись останки 31 нашего Герояотмечает источник
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Москва и Киев провели обмен телами погибших солдат.