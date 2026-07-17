Москва17 июл Вести.Статистика обменов телами погибших солдат каждый раз шокирует украинских граждан. Об этом сообщили в силовых структурах РФ РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что очередной обмен телами погибших военнослужащих вызвал резонанс в стране.

Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди украинских жителей, которые сразу же вспоминают о реальных потерях ВСУ в конфликте. Из российских моргов вернули 501 труп, на Родину вернулись останки 31 нашего Героя отмечает источник

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Москва и Киев провели обмен телами погибших солдат.