Москва10 апрВести.Прошедший накануне обмен телами погибших военнослужащих между Москвой и Киевом изобличил данные о якобы успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, а также продемонстрировал провал НАТО.
Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
РФ только что передала Украине еще 1000 погибшихнаписал он
По мнению журналиста, столь масштабные потери личного состава являются "ненужными для Владимира Зеленского". Со стороны Украины Россией было получено 41 тело.
Результат провалившейся войны НАТОподчеркнул Боуз
Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что очередной этап передачи тел погибших военнослужащих между РФ и Украиной был намечен на 9 апреля.