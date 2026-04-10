Боуз назвал результат обмена телами погибших между РФ и Украиной провалом НАТО

Москва10 апр Вести.Прошедший накануне обмен телами погибших военнослужащих между Москвой и Киевом изобличил данные о якобы успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, а также продемонстрировал провал НАТО.

Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

РФ только что передала Украине еще 1000 погибших написал он

По мнению журналиста, столь масштабные потери личного состава являются "ненужными для Владимира Зеленского". Со стороны Украины Россией было получено 41 тело.

Результат провалившейся войны НАТО подчеркнул Боуз

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что очередной этап передачи тел погибших военнослужащих между РФ и Украиной был намечен на 9 апреля.