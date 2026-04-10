Военкор Коц нашел нестыковку в заявлениях Киева по обмену телами "1000 на 41"

Москва10 апр Вести.Минувший обмен телами погибших военных между Москвой и Киевом состоялся со значительным перевесом — 1000 на 41, что противоречит докладам руководства Украины.

Такое заявление сделал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

Журналист подчеркнул, что украинская сторона что-то скрывает, так как глава киевского режима Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на протяжении долгого времени докладывали о якобы наступательных действиях армии и небольших потерях личного состава на поле боя.

Раньше такая пропорция объяснялась тем, что мы наступаем написал Коц

Но результаты обмена изобличили ложь Киева, обратил внимание военкор.

Кто-то врет констатировал он

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что прошедший накануне обмен телами погибших военнослужащих между Москвой и Киевом разоблачает данные о якобы успехах ВСУ на фронте, а также демонстрирует провал НАТО.