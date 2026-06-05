Москва5 июнВести.Пятого июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Сейчас возвращенные из плена бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь. В частности, с ними работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.
После этого военнослужащих доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмиратыуточнили в МО РФ
15 мая Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205 при посредничестве ОАЭ. Как отмечала Лантратова, 13 из них были с ранениями.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник объяснял, что процесс обмена пленными — это сложная система, где нет серьезных правил, и сторонам приходится проводить скрупулезную работу, чтобы доказать, что именно эти люди должны быть обменяны.