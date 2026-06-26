Москва26 июн Вести.Самый страшный вариант завершения конфликта на Украине для нее самой – это быть предоставленной самой себе, не войдя в Евросоюз (ЕС) и не будучи оккупированной Россией.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Политик отметил, что заявление госсекретаря США Марко Рубио о встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске является признаком слабости и дипломатическим провалом США. Он также предположил, что Рубио, после своих высказываний, видимо, хочет вернуться в клуб политических лузеров, которые проиграют войну.

Лично я оцениваю заявление Рубио как признак слабости и дипломатического провала США. Это для меня абсолютно очевидный факт, когда он говорит о том, что на Аляске не было никаких соглашений, на Аляске было выдвинуто предложение, но никакого соглашения достигнуто не было. Если бы было достигнуто соглашение, давно установился бы условно мир и закончилась бы эта война. Но я хочу напомнить, на Аляске было предложение, которое было сделано Российской Федерацией. То, что США приняли это предложение, это уже их позиция, а не позиция Российской Федерации. То, что они не смогли продавить европейцев и украинцев на реализацию этих договоренностей, это их дипломатический провал, а не российский. Россия не вела переговоров ни с Украиной, ни с Европой. Признать этот факт он на самом деле не может, поэтому делает вот такого рода громкие заявления. Но я хочу поставить и другой вопрос: господин Рубио хочет вернуться в клуб политических "лузеров", которые проиграют войну? Желаете вернуться — возвращайтесь, поддерживайте Европу, Украину. На самом деле, на старте президентской кампании, в результате того, что за Америкой закрепился статус посредника, мы фактически их вывели из этой самой петли, но слова Рубио подтверждают, что Америка фактически является стороной конфликта, поставляя [на Украину] вооружение подчеркнул Килинкаров

По его словам, США могут продолжать засыпать Украину деньгами, но это не решит проблему нехватки людей на фронте. Отдельно политик затронул вопрос о центрах принятия решений – здания Верховной рады и офис президента – это не просто стены и крыша, а центры коммуникаций военно-политического руководства страны.

По поводу центров принятия решений я слышал разные версии, причем и от российских политиков, или, по крайней мере, депутатов, которые говорят: "Да ну, какой смысл наносить удары там по центрам принятия решений, по зданию Верховной Рады или там по офису президента, расценивая это как здание, условно говоря, как стены и крышу". Я просто хочу напомнить кое-кому, это не стены и крыша. Вообще-то, это центр коммуникаций военно-политического руководства со всей страной. Если они в это не верят, пусть у себя пойдут, посмотрят, что такое здание, что оно из себя представляет, какие там средства коммуникации, как налажена связь, как эта вся координация происходит. Такое ощущение, что люди совершенно не понимают, о чем идет ... речь рассказал экс-депутат Рады

Политик также добавил, что сегодня Европа стала неким тылом для Украины: все производства военно-промышленного комплекса (ВПК) вместе с украинской энергетикой перемещаются в Европу. Он также упомянул, что произошел колоссальный уровень деиндустриализации и этот процесс продолжится.

Вот самый страшный вариант для Украины будет, когда…они останутся сами с собой. Они не будут ни в составе Европейского Союза и не будут оккупированы Россией…Вот сегодня они радуются, что Европа – это тыл для Украины – все [украинские] производства ВПК переезжают в Европу, украинская энергетика переезжает в Европу … Скажите мне, что останется в этой стране? ... Вообще представляете себе, какой уровень деиндустриализации произошел за этот короткий период времени? И что еще будет через определенный период времени? Этой стране останется только одно – … ходить что-то сажать и что-то собирать, опять же, если будет такая возможность пояснил Килинкаров

Политик выразил уверенность, что больше никто ни копейки не вложит в индустриализацию Украины.

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