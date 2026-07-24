Москва24 июл Вести.Политик Спиридон Килинкаров развенчал восторг на Украине по поводу реакции США на атаки ВСУ по объектам в России. В комментарии ИС "Вести" политик отметил, что в действительности американскому руководству выгодна эскалация конфликта.

Трамп понимает, что будут ответные удары от России. Трамп радуется тому, что будет эскалация конфликта. Знаете, что нужно Дональду Трампу? Ему нужна эскалация такого уровня между Россией и Европой, чтобы европейские лидеры на коленях приползли к нему. Мы же должны понимать, с кем мы имеем дело. С тем, кто хочет, чтобы какой-нибудь художник написал портрет "Ходоки у Дональда Трампа". И в качестве этих ходоков должны быть европейские лидеры, которые приедут в США. Дональд Трамп будет сидеть за красивым столом, а они все на приставных стульях должны сидеть рядом с ним заявил политик

По словам Килинкарова, у США большая заинтересованность в реакции Европы, чем в реакции на Украине.

Трампа интересует жирная Европа, а вовсе не Украина. Его там, за большим красивым океаном, вообще мало интересует, во что превратится эта, скажем так, окраина цивилизации в лице Украины сказал он

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в комментарии британской The Guardian заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает украинский конфликт глупым и бессмысленным, а также выражает готовность поспособствовать его урегулированию.