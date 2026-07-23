Москва23 июл Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает украинский конфликт глупым и бессмысленным, а также выражает готовность поспособствовать его урегулированию Об этом британской газете The Guardian заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне готовы взять на себя любую конструктивную роль, чтобы положить конец конфликту, и для этого требуется решение, которое будет приемлемо и для Москвы, и для Киева.

Он (Трамп — прим. ред.) считает эту войну глупой и бессмысленной. И если мы сможем сыграть свою роль в ее прекращении, мы используем для этого силу и влияние США сказал Рубио

Ранее в рамках 59-й конференции министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Рубио встретился с главой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи глава МИД подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому решению конфликта на Украине, одновременно указав на недопустимость дальнейших поставок западного оружия Киеву.