Москва23 июлВести.Позиция Вашингтона по вопросу поставок вооружений Украине остается прежней. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Мы продаем оружие через программу PURL, это та инициатива, которую мы реализуем через НАТО. И именно в ней мы участвуем. В этом плане наша политика не измениласьсказал он во время пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Маниле
Ранее в МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Рубио в Маниле заявил о недопустимости продолжения поставок оружия Киеву.