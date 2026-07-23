Москва23 июл Вести.Позиция Вашингтона по вопросу поставок вооружений Украине остается прежней. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Мы продаем оружие через программу PURL, это та инициатива, которую мы реализуем через НАТО. И именно в ней мы участвуем. В этом плане наша политика не изменилась