Москва10 июн Вести.Украина может обрести суверенитет только в результате доброй воли России. Во всех других случаях ни о какой независимости не может быть речи. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам политика, все заявления главы киевского режима Владимира Зеленского не имеют отношения к реальной ситуации на земле. Он указал на то, что прежнюю Украину, которая была до всех этих событий, вернуть уже невозможно, также, как и Донбасс.

То, что мы говорим об остатках территорий, которые на сегодняшний день продолжает контролировать Украина, этот вопрос рано или поздно решится. Только никто не задается на Украине другим вопросом: если этот вопрос решится военным путем, какие будут следующие условия в отношении даже не урегулирования конфликта, а возможного прекращения огня, о котором они говорят? Ведь идея прекращения огня заключалась в том, чтобы добровольно выводить войска, и это дает основание прекратить огонь. Но это не означает урегулировать конфликт. Кроме прекращения огня, еще есть ряд политических требований, которые нужно выполнить для того, чтобы урегулировать конфликт отметил Килинкаров

Политик подчеркнул, что, помимо всего прочего, остается открытым вопрос новой границы между РФ и Украиной. Он усомнился в возможности легко разрешить его.

Для того, чтобы решить вопрос границы между двумя государствами, должны быть признаны территории. То есть провести границу невозможно будет просто. Поэтому о каком урегулировании идет речь? Как это можно решить дипломатией? Это невозможно решить дипломатией, путем капитуляции - можно. Опять же, если стоит вопрос независимости и суверенитета Украины, он может быть в очередной раз дарован только Россией при ее доброй воле. Может быть и не дарован. Все остальные разговоры о том, что мы сохраним свой суверенитет и независимость, о каком суверенитете и независимости идет речь? Можно посмотреть, где находится тот самый суверенитет и независимость Украины? В чем он проявляется? Принятие политических решений внутри Украины. Так мы знаем, кто принимает решения и как отметил Килинкаров

Политик добавил, что с того момента, как первые украинские снаряды упали на территорию Донбасса, жители перестали быть своими и сейчас они, в большей степени, тяготеют к России.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала от России уступок в переговорах по Украине. По ее словам, Европейский союз не может быть нейтральным посредником между Россией и Украиной.