Пленный из ВСУ: хотел бы начать новую жизнь в России с семьей

Пленный из ВСУ заявил о желании переехать в Россию с семьей Пленный из ВСУ: хотел бы начать новую жизнь в России с семьей

Москва19 июн Вести.Украинский военнопленный Василий Корж выразил желание переехать в Россию вместе с семьей, чтобы начать новую жизнь. Он также призвал военных ВСУ сдаваться в плен.

Пленный подчеркнул, что за время службы в 104-й бригаде теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никого не убил, его слова приводит ТАСС.

По возможности, я хотел бы переехать в Россию с семьей и начать новую жизнь. Я призываю военнослужащих Украины сдаваться в плен военнослужащим Российской Федерации, где они гарантируют жизнь и хорошее отношение сказал Корж

По словам военнопленного, он находится в удовлетворительном моральном и физическом состоянии.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские военнопленные говорят о большом количестве боевиков ВСУ, которые хотят сдаться в плен и ищут для этого безопасные пути. Он отметил, что низкая мотивация украинских боевиков обусловлена методами мобилизации, которые используют сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК).