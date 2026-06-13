Пленный ВСУ рассказал о желании жителей Сумской области войти в состав России Военнопленный заявил о желании жителей Сумской области жить в РФ

Москва13 июн Вести.Украинский военнопленный Леонид Тарасенко рассказал, что многие жители Сумской области хотели бы жить в составе России. Видео с его рассказом обнародовало Министерство обороны России.

По словам Тарасенко, он был призван через Глуховский военкомат и направлен на службу в подразделения пограничных войск в районе населенного пункта Шалыгино Сумской области. Он утверждает, что не видел возможности уклониться от мобилизации из-за сложного материального положения и ограничений на передвижение.

По его словам, многие местные жители хотели бы присоединения к России.

Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию отметил пленный

Тарасенко рассказал, что в ВСУ первоначально занимался инженерными работами и обустройством позиций, однако впоследствии был направлен в зону боевых действий из-за нехватки личного состава.

В ходе рассказа он отметил, что в дальнейшем оказался в плену у российских военнослужащих.

Чего мы там сидели, кого мы ждали. Я просто... У меня не было ответа на все заключил Тарасенко

Ранее другой пленный украинский военный, оказавшийся суданцем, рассказал, что сбежал с фронта на такси.