Пленный украинский военный рассказал о побеге с фронта на такси

Москва2 июн Вести.Этнический суданец Даниель Жарков, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и был взят в плен, рассказал о побеге с позиций. Для этого он воспользовался услугами такси.

По словам бойца, его служба началась в 30-й отдельной механизированной бригаде, расположенной в Новограде-Волынском. Затем он был переведен в ремонтный батальон, но за нарушение, связанное с употреблением алкоголя, его вернули обратно в часть. Там его обучили работе с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "Фагот" и "Стугна", сделав противотанкистом. Позднее его направили на позиции вблизи Соледара.

Пленный пояснил РИА Новости, что провел в новом подразделении два дня и пришел к выводу, что не горит желанием воевать и решил самовольно покинуть часть.

Боевик также уточнил детали своего побега: он вызвал такси, приобрел гражданскую одежду, отправил военные вещи домой, затем сел на поезд и уехал.

Даниель Жарков, родившийся в Фастове Киевской области в семье суданца и украинки, по информации агентства, изначально поступил на службу в 30-ю отдельную механизированную бригаду, откуда позднее дезертировал. Впоследствии он был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

