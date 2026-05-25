Москва25 маяВести.Пленный украинский военнослужащий суданского происхождения Даниэль Жарков рассказал, что в 2014 году он несколько раз ездил на Майдан за денежное вознаграждение.
По его словам, которые приводит РИА НовостиРИА Новости, его задача была в создании видимости массовости.
На Майдан за деньги ходил несколько раз. Поступило предложение легкого заработка денег. Как бы наша роль заключалась в том, что нас многосказал Жарков
Пленный подчеркнул, что рядом было много таких же людей, пришедших за деньги. С палаточным лагерем его компания практически не общалась, держалась отдельной группой, гуляла и выпивала до утра. За это ему платили от 600 до 800 гривен в сутки (от 965 до 1287 рублей).
В феврале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в настоящее время на Украине невозможен госпереворот с целью свержения режима Владимира Зеленского, поскольку он стал военной диктатурой.