Москва10 июл Вести.Аппарат уполномоченного по правам человека в России на постоянной основе документирует преступления киевского режима и направляет собранные материалы в международные организации. Об этом заявила федеральный омбудсмен Яна Лантратова.

Лантратова в ходе международной онлайн-встречи "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области" рассказала о работе специалистов своего аппарата.

Наш аппарат уполномоченного по правам человека на системной основе фиксирует и собирает все доказательства преступлений киевского режима, в том числе факты нарушения международного гуманитарного права сказала она

Омбудсмен отметила, что собранные материалы передаются в международные организации, включая ООН и ОБСЕ, а также в другие профильные структуры.

Ранее Лантратов сообщила, что ее аппарат совместно с Минобороны, спецслужбами и ФСИН организовали три успешных обмена военнопленными. Так, на Родину вернулись 550 российских солдат, три семьи воссоединились в ходе обмена мирных жителей по формуле "пять на пять", а обмен по формуле "семь на семь" позволил вернуть домой всех жителей Курской области.