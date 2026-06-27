Лантратова сообщила о возвращении из плена жителей Курской области

Лантратова: захваченные при вторжении ВСУ куряне вернулись в РФ 27 июня Лантратова сообщила о возвращении из плена жителей Курской области

Москва27 июн Вести.Жители Курской области, захваченные в плен ВСУ, возвращаются домой, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Вместе с ними из плена вернулись еще два жителя других регионов.

Сегодня на Родину едут жители Курской области. Они были захвачены при вторжении ВСУ. На Украину отправятся 7 человек написала Лантратова в MAX

Она уточнила, что россиян удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной. Лантратова подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан домой продолжится.

26 июня в рамках очередного обмена из плена вернулись 160 российских военнослужащих. Украине передано 160 пленных военных ВСУ.