Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными по формуле "160 на 160"

РФ и Украина обменялись пленными Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными по формуле "160 на 160"

Москва26 июн Вести.РФ вернула из плена 160 российских военнослужащих, взамен Украине передано 160 пленных военных ВСУ, сообщили в Минобороны России.

26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ говорится в сообщении ведомства

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи военных доставят в РФ для прохождения дальнейшей реабилитации.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев анонсировал очередной обмен военнопленными, запланированный на 26 июня. Предыдущий обмен состоялся 5 июня, тогда он прошел по формуле 185 на 185.