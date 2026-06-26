Саралиев: новый обмен военнопленными между Россией и Украиной ожидается 26 июня

Депутат Саралиев анонсировал новый обмен пленными между Россией и Украиной Саралиев: новый обмен военнопленными между Россией и Украиной ожидается 26 июня

Москва26 июн Вести.Россия и Украина 26 июня проведут очередной обмен военнопленными. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По словам парламентария, новый обмен ожидается в течение дня. Другие подробности, включая количество военнослужащих, которые будут возвращены сторонам, пока не раскрываются.

Сегодня ожидается очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной сказал Саралиев

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня. Тогда стороны вернули друг другу военнослужащих по формуле "185 на 185".