Москва12 апрВести.Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться уже в ближайшие дни. Об этом заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Он уточнил, что речь идет о конце следующей недели.
Я надеюсь, что где-то к концу недели будет еще один этап [обмена пленными]сказал Буданов в интервью украинским СМИ
11 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "175 на 175".