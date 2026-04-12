Буданов: следующий обмен пленными с РФ состоится в ближайшие дни

На Украине анонсировали новый обмен пленными с РФ

Москва12 апр Вести.Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться уже в ближайшие дни. Об этом заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он уточнил, что речь идет о конце следующей недели.

Я надеюсь, что где-то к концу недели будет еще один этап [обмена пленными] сказал Буданов в интервью украинским СМИ

11 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "175 на 175".