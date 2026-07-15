Лантратова: в плену нет мирных жителей Курской области, есть пропавшие без вести

Мирные жители Курской области вернулись из плена, но есть пропавшие без вести Лантратова: в плену нет мирных жителей Курской области, есть пропавшие без вести

Москва15 июл Вести.В плену ВСУ не осталось мирных жителей Курской области, все они вернулись домой. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

По ее словам, ряд граждан остаются в числе пропавших без вести.

Такая радостная новость: удалось договориться с той стороной и вернуть всех мирных курян, курских граждан - всех, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они вернулись домой. Это очень радостное событие. Я была на связи с губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном все эти дни. Конечно, там есть еще без вести пропавшие люди, но точно в плену на территории Украины их нет сообщила Яна Лантратова

Ранее сообщалось, что аппарат уполномоченного по правам человека в России и Минобороны РФ в июне 2026 года установили судьбу 91 военнослужащего Вооруженных сил (ВС) РФ, которые пропали без вести в ходе проведения спецоперации (СВО).