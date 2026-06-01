Москва1 июнВести.В Россию с Украины удалось вернуть 165 жителей Курской области, в том числе 16 детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
По ее словам, которые приводит ТАСС, аппарат омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которых продолжают удерживать на территории Украины.
Ранее Лантратова сообщила о продолжении поисков пропавших в Курской области детей. На сайте правительства региона размещен реестр граждан, с которыми утрачена связь.