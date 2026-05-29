Хинштейн: после вторжения ВСУ в Курскую область погибли 446 человек

Хинштейн: 15 курян, числящихся пропавшими без вести, могут находиться на Украине

Москва29 мая Вести.На Украине могут находиться еще 15 жителей Курской области, которые числятся в едином реестре людей, утративших связь с родными после вторжения ВСУ в регион в августе 2024 года, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По предварительным данным, озвученным сегодня Яной Лантратовой, с высокой вероятностью на Украине может находиться еще 15 курян. Очень рассчитываем, что их также получится вернуть на Родину написал он в своем Telegram-канале

29 мая прошло заседание рабочей группы, которая занимается розыском курян, пропавших после нападения ВСУ на регион. В нем по видеоконференцсвязи участвовала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Как сообщил Хинштейн, в реестр включено 2 173 жителя Курской области. Установить местонахождение 1 841 человека уже удалось. В их числе, к сожалению, 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии – эти люди числятся пропавшими без вести.

Губернатор напомнил, что 166 курян удалось вернуть с Украины при непосредственном участие предыдущего омбудсмена Татьяны Москальковой.