Лантратова рассказала, что военнопленные звонили родным с ее телефона Лантратова: вернувшиеся из плена бойцы звонили родным с моего телефона

Москва5 июн Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала ИС "Вести", что во время сегодняшнего обмена по формуле "185 на 185" военнопленные звонили своим родным с ее телефона.

По ее словам, российские бойцы пережили очень тяжелый период.

Каждый из них звонил своим близким, звонил мамам. Конечно, слезы радости … Теперь им предстоит восстановление. Но мы с ними будем на связи, как и с семьями. Они звонили с моего телефона. Поэтому, кто не взял трубку из родных, они сейчас мне звонят сказала омбудсмен

Ранее Яна Лантратова рассказала, что во время официальной встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обсуждался вопрос возвращения жителей Курской области.