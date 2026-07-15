Лантратова рассказала о значении писем с родины для бойцов в плену Лантратова: военнослужащим в плену очень помогают письма с родины

Москва15 июл Вести.Российских бойцов, находящихся в плену, морально поддерживают письма, которые пишут близкие и дети. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Российский омбудсмен вспомнила, как спрашивала у освобожденных российских военнослужащих, что им давало силы и веру во время нахождения в плену.

И очень многие мне отвечали – письма. Письма, причем не только от своих родных и близких, но и от детей сказала она

Лантратова указала на сплоченность российского общества, которая проявляется в том числе в том, что дети в различных регионах пишут бойцам письма. В посланиях они обращаются к военнопленным со словами, что родина ждет их возвращения и верит в скорую победу.

Ранее омбудсмен сообщила о новом готовящемся обмене военнопленными между Россией и Украиной. Она также уточнила, почему точная дата не объявляется заранее.