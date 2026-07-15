Со вступления Лантратовой в должность удалось вернуть из плена 550 россиян

Новый омбудсмен РФ рассказала, сколько россиян ей уже удалось вернуть домой Со вступления Лантратовой в должность удалось вернуть из плена 550 россиян

Москва15 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью ИС "Вести" сообщила, что с момента вступления в должность совместно с профильными структурами удалось вернуть на родину 550 российских военнопленных.

Российский омбудсмен подчеркнула, что самое важное — это возможность матерей и детей увидеть своих родных. По ее словам, эта задача остается главной в ее деятельности.

С момента вступления в должность удалось вернуть домой совместно с профильными структурами 550 наших ребят сказала она

Лантратова подчеркнула, что приоритетом своей работы считает воссоединение семей. Она привела в качестве примера случай, когда дочь не смогла выехать вслед за больной матерью, за которой приехала на Украину.

Она уже в возрасте, у нее произошел инфаркт, у нее проблемы, сын здесь находится. И вот нам удалось ее вернуть домой рассказала Лантратова

Таких семей, по словам омбудсмена, уже накопилось достаточно много, и работа в этом направлении идет постоянно.

Ранее президент России Владимир Путин отметил активное включение Лантратовой в работу на своем посту.