Лантратова работает над воссоединением разлученных в ходе СВО 10 семей Лантратова заявила о планах по воссоединению разлученных в ходе СВО 10 семей

Москва7 июн Вести.Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ работает над воссоединением десяти семей, разлученных в ходе спецоперации (СВО) на Украине. Об этом омбудсмен Яна Лантратова рассказала в интервью для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Первые три семьи уже удалось воссоединить, уточнила Лантратова. По ее словам, это важное и приятное событие, так как границы закрыты, нормальных отношений между РФ и Украиной сейчас нет, а родные люди не могли увидеть друг друга долгие годы.

У меня сейчас в работе находится история десяти семей, которых мы должны воссоединить. … Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над 10 семьями заявила Яна Лантратова

Ранее российский омбудсмен провела встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, на которой стороны договорились начать отношения "с чистого листа". Лантратова и Лубинец обсудили в том числе возвращение домой жителей Курской области.