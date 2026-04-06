Москва6 апрВести.Москва и Киев готовят воссоединение семей из РФ и с Украины. Процедуру могут провести уже в первой половине 2026 года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она уточнила, что шесть российских семей хотели бы забрать с территории Украины своих родственников. Как правило, речь идет о пожилых людях. Также поступил аналогичный запрос от шести семей с Украины, пояснила Москалькова в беседе с РИА Новости.
Таким образом, 12 семей возможно воссоединятся, надеемся, что в первой половине этого годасказала омбудсмен
Она уточнила, что российская и украинская стороны прорабатывают механизм воссоединения семей.
Ранее Москалькова рассказала, что в преддверии Пасхи Москва и Киев также обсуждают обмен военнопленными. Также существует договоренность о том, что православные военнослужащие в плену получат возможность поговорить со священником.