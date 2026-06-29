Москва29 июн Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова активно включилась в работу после вступления в новую должность, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с ней в Кремле.

Это первая встреча главы государства с новым омбудсменом после ее назначения на должность в мае.

Яна Валерьевна, вы совсем недавно приступили к обязанностям уполномоченного по правам человека в России. Вы, я смотрю, так, активно довольно взялись за работу сказал Путин

Лантратова во время встречи, в свою очередь, сообщила, что смогла договориться с Киевом и вернуть домой всех удерживаемых на Украине курских жителей.