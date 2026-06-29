Освобожденный из плена ВСУ курянин рассказал о пытках Освобожденный из украинского плена житель Курской области рассказал о пытках

Москва29 июн Вести.Житель Курской области Роман, возвращенный из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал, как его содержали в одной из тюрем Винницы, где конвоиры били пленных по два-три раза в день.

По его словам, которые приводит ТАСС, бетонные помещения никак не отапливались, а окна были с трещинами.

Когда нас привезли в Винницу, нас были готовы там убить - конвоиры просто избивали… не жалели никого, если у тебя перелом и кость торчит, то специально там и ударят. По два-три раза в день приходили [избивать] вспомнил Роман

28 июня один из вернувшихся домой курян рассказал, что жители Курской области, оказавшиеся в украинском плену, попали в "самую грязную камеру", где одновременно находилось 20 человек.