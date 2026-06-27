С этого начался ад: рассказы спасенных из плена жителей курского приграничья Жители курского приграничья рассказали, как оказались в плену

Москва27 июн Вести.Возвращающиеся на Родину жители курского приграничья рассказали ИС "Вести", как оказались в украинском плену.

27 июня в родные края вернулись еще семь граждан РФ, среди них — Роман. Они с братом поехали в Суджу, чтобы вывезти родственника, но по дороге попали под обстрел. Брат погиб на месте, а Романа тяжело ранило в ногу. Мужчина попал в плен на долгие 23 месяца. И только теперь выяснил, что случилось с родственником.

Он до февраля был в подвале там, где уже украинцы были в Судже, а после подвала его вроде как нашим отдали, русским. То есть, он уже давно дома говорит Роман

Сергей работал строителем. Он не сразу понял, что в его родном селе хозяйничают ВСУ.

У нас закрепились они в медпункте, в Любимовке сидели пять человек. Говорят: "Вы нам, гражданские, не нужны". По итогу нас замотали скотчем, изолентой глаза, руки, и повезли в Сумы, и с этого дня начался ад вспоминает Сергей

В тюрьмах и лагерях для пленных их использовали как разнорабочих. За полтора месяца сторонам удалось обменять 550 человек. Гуманитарные контакты продолжаются.