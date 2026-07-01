Житель Курской области сообщил, что в плену его вынуждали говорить по-украински Освобожденный житель Курской области: в плену принуждали говорить на украинском

Москва1 июл Вести.Житель Кореневского района Курской области, которого насильно удерживали на Украине, рассказал, что в плену его принуждали разговаривать на украинском языке.

Как рассказал он в беседе с ТАСС, ему и другим попавшим в плен гражданским внушали, что они не нужны России.

Морально, психологически воздействовали. Говорили не забывать, где ты находишься. Принуждение к украинскому языку - постоянно на нем разговаривают сказал собеседник агентства

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мирных жителей региона пытали в плену на Украине. По словам Хинштейна, от рассказов вернувшихся леденеет кровь.