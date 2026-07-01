Москва1 июлВести.Житель Кореневского района Курской области, которого насильно удерживали на Украине, рассказал, что в плену его принуждали разговаривать на украинском языке.
Как рассказал он в беседе с ТАСС, ему и другим попавшим в плен гражданским внушали, что они не нужны России.
Морально, психологически воздействовали. Говорили не забывать, где ты находишься. Принуждение к украинскому языку - постоянно на нем разговариваютсказал собеседник агентства
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мирных жителей региона пытали в плену на Украине. По словам Хинштейна, от рассказов вернувшихся леденеет кровь.